Ortodontide kişiye özel aparey neden üretilir, süreç nasıl işler? | Video

Ortodontist Yrd. Doç. Dr. Cihan Aydoğan; Ortodontide kişiye özel aparey neden üretilir, süreç nasıl işler? Konusuyla ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı. Dişlerin dış yüzeyleri genellikle düz yapıya sahipken iç yüzeylerinin daha meyilli olduğunu görmekteyiz. Bu meyiller aynı zamanda kişiler arasında da daha geniş varyasyonlar göstermektedir. Bu nedenle saklı tel tekniğinde braketler dişlerin iç tarafına yapıştırılacağı zaman, normal tel tekniğinin aksine standart braketleri kullanmak mümkün olmamaktadır. 2000’li yıllar başladığında ise bu yöntem terk edilmiştir. Artık bilgisayar destekli tasarım ve üretim sayesinde her dişe özel olarak apareyler tasarlanmakta ve üretilmektedir.