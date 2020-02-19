Video Sağlık Tüp bebek merkezi seçerken nelere dikkat edilmeli? | Video

Tüp bebek merkezi seçerken nelere dikkat edilmeli? | Video

Tüp bebek merkezi seçerken nelere dikkat edilmeli? | Video
19.02.2020 | 10:19

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erol Tavmergen, Tüp Bebek tedavisinde “tüp bebek merkezi seçimi” hakkında detaylı bilgi verdi.

Tüp bebek tedavilerinde uygulamayı yapacak olan merkezi deneyimi, ekipmanı oldukça önemlidir. Uygun tedavinin uygun çifte yapılması oldukça önemlidir, bu gebe kalma başarını önemli ölçüde etkilemektedir. Öncelikle çiftlerin bireysel olarak ele alınması ve onlara kişisel çözümlerin sunulması; elde edilecek eşey hücrelerin belirlenmesi ve bunun sonucunda da daha kaliteli embriyoların elde edilmesi ve nakledilmesi sağlanmalıdır. Çiftler merkezlerde farklı çiftlerden tedavi tavsiyesi almamalıdır; her çifte aynı yöntemin uygulanması başarı şansını olumsuz etkiler. Her çifte özel tedavi planlanmalıdır.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mini tüp bebek tedavisi nedir? | Video 04:01
Mini tüp bebek tedavisi nedir? | Video 19.02.2020 | 10:54
İnfertilitenin kısırlık giderilmesi için yapılabilecek endoskopik gelişmeler nelerdir? | Video 04:45
İnfertilitenin (kısırlık) giderilmesi için yapılabilecek endoskopik gelişmeler nelerdir? | Video 19.02.2020 | 10:55
Tüp bebek tedavisindeki gelişmeler nelerdir? | Video 04:31
Tüp bebek tedavisindeki gelişmeler nelerdir? | Video 19.02.2020 | 10:55
Tüp Bebek tedavisi öncesinde miyom, çikolata kisti gibi hastalıkların cerrahi müdahalesi yapılmalı mı? | Video 04:34
Tüp Bebek tedavisi öncesinde miyom, çikolata kisti gibi hastalıkların cerrahi müdahalesi yapılmalı mı? | Video 19.02.2020 | 10:54
Tüp Bebek tedavisinde oksidatif stresin etkisi var mı? | Video 04:46
Tüp Bebek tedavisinde oksidatif stresin etkisi var mı? | Video 19.02.2020 | 10:54
Tüp bebek tedavisinde kişiye özel tedavi uygulaması nedir? | Video 04:23
Tüp bebek tedavisinde kişiye özel tedavi uygulaması nedir? | Video 19.02.2020 | 10:54
Doğurganlığın korunmasının önemi nedir? | Video 04:36
Doğurganlığın korunmasının önemi nedir? | Video 19.02.2020 | 10:19
Tüp bebek merkezi seçerken nelere dikkat edilmeli? | Video 04:14
Tüp bebek merkezi seçerken nelere dikkat edilmeli? | Video 19.02.2020 | 10:19
En fazla kaç kere tüp bebek tedavisi denenebilir? | Video 04:36
En fazla kaç kere tüp bebek tedavisi denenebilir? | Video 19.02.2020 | 10:19
Tüp Bebek tedavisi öncesinde nelere dikkat edilmeli? | Video 05:21
Tüp Bebek tedavisi öncesinde nelere dikkat edilmeli? | Video 19.02.2020 | 10:19
Genetik taramaların tüp bebek tedavisinde yeri nedir? | Video 04:49
Genetik taramaların tüp bebek tedavisinde yeri nedir? | Video 19.02.2020 | 10:18
Tüp Bebek tedavisinde baba adayının yaşının önemi nedir? | Video 04:03
Tüp Bebek tedavisinde baba adayının yaşının önemi nedir? | Video 19.02.2020 | 09:30
Mikroçip uygulamasının tüp bebek tedavisinde yeri nedir? | Video 04:25
Mikroçip uygulamasının tüp bebek tedavisinde yeri nedir? | Video 19.02.2020 | 09:30
Tüp bebek tedavisinde Rosi Yöntemi nedir? | Video 04:20
Tüp bebek tedavisinde "Rosi Yöntemi" nedir? | Video 19.02.2020 | 09:30
Tüp bebek tedavisinde henüz deneme aşamasında olan bazı uygulamaların mucize gibi sunulması doğru bir yaklaşım mı? | Video 04:44
Tüp bebek tedavisinde henüz deneme aşamasında olan bazı uygulamaların mucize gibi sunulması doğru bir yaklaşım mı? | Video 19.02.2020 | 09:30
Son dakika! Ünlü Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez'den çok konuşulacak aşk açıklaması | Video 00:55
Son dakika! Ünlü Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez'den çok konuşulacak aşk açıklaması | Video 18.02.2020 | 10:45
Son dakika! Prof. Dr. Canan Karatay'dan çok konuşularak flaş Koronavirüs açıklaması | Video 01:23
Son dakika! Prof. Dr. Canan Karatay'dan çok konuşularak flaş Koronavirüs açıklaması | Video 17.02.2020 | 10:28
Bel fıtığı nasıl tedavi edilir? Opr. Dr. Selçuk Gözcü bel fıtığı tedavisi yöntemlerini anlattı... | Video 06:12
Bel fıtığı nasıl tedavi edilir? Opr. Dr. Selçuk Gözcü bel fıtığı tedavisi yöntemlerini anlattı... | Video 15.02.2020 | 14:54
Çocuklarda böbrek reflüsü sebepleri ve tedavisi nelerdir? 06:30
Çocuklarda böbrek reflüsü sebepleri ve tedavisi nelerdir? 15.02.2020 | 12:16
Zararlı madde suyla arınır mı? İyonize suyun faydaları... 05:45
Zararlı madde suyla arınır mı? İyonize suyun faydaları... 13.02.2020 | 16:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN