Tüp bebek merkezi seçerken nelere dikkat edilmeli? | Video

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erol Tavmergen, Tüp Bebek tedavisinde “tüp bebek merkezi seçimi” hakkında detaylı bilgi verdi.

Tüp bebek tedavilerinde uygulamayı yapacak olan merkezi deneyimi, ekipmanı oldukça önemlidir. Uygun tedavinin uygun çifte yapılması oldukça önemlidir, bu gebe kalma başarını önemli ölçüde etkilemektedir. Öncelikle çiftlerin bireysel olarak ele alınması ve onlara kişisel çözümlerin sunulması; elde edilecek eşey hücrelerin belirlenmesi ve bunun sonucunda da daha kaliteli embriyoların elde edilmesi ve nakledilmesi sağlanmalıdır. Çiftler merkezlerde farklı çiftlerden tedavi tavsiyesi almamalıdır; her çifte aynı yöntemin uygulanması başarı şansını olumsuz etkiler. Her çifte özel tedavi planlanmalıdır.