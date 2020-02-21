Tüp bebek tedavileri yumurtalık rezervini azaltır mı? | Video
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir; Tüp bebek tedavileri yumurtalık rezervini azaltır mı? Konusuyla ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı. Tüp bebek tedavisi yumurtalık rezervlerini azaltmaz, bir kadın anne karnında 600 bin yumurtayla dünyaya gelir ve her ay adet döngüsü başladığında her ay 1 yumurtanın azalması söz konusu olmaktadır. Tüp bebek tedavisinde o ay geliştirilen yumurtlama tedavisinde 10 ile 15 arasında yumurtadır ve hiçbir şekilde kadının vücut yumurtalarının tükenmesine neden olmaz.
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