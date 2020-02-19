Tüp Bebek tedavisi öncesinde miyom, çikolata kisti gibi hastalıkların cerrahi müdahalesi yapılmalı mı? | Video

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erol Tavmergen, Tüp Bebek tedavisi öncesinde miyom, çikolata kisti gibi hastalıkların cerrahi müdahalesi yapılmalı mı? hakkında detaylı bilgi verdi.

Tüp bebek tedavisine başlanmadan önce adetin iki ya da üçüncü günü kadınlar yeniden değerlendirilmektedir. Tedaviye başlayıp başlamamada önemli bir rol oynamaktadır. Miyom, çikolata kisti gibi rahatsızlıklar tedaviyi olumsuz etkileyebilmektedir. Yumurtalık rezervinin korunması için tekrarlayan cerrahi müdahalelerden kaçınılmalıdır. Tüp bebek tedavisi sürecinden sonra bu rahatsızlıkların cerrahi girişimi yapılmalıdır.