Video Sağlık Tüp Bebek tedavisi öncesinde nelere dikkat edilmeli? | Video

Tüp Bebek tedavisi öncesinde nelere dikkat edilmeli? | Video

Tüp Bebek tedavisi öncesinde nelere dikkat edilmeli? | Video
19.02.2020 | 10:19

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erol Tavmergen, Tüp Bebek tedavisi öncesinde “nelere dikkat edilmeli” hakkında detaylı bilgi verdi.

Tüp bebek tedavisi uygun çiftler için tercih edilmektedir. Psikolojik ve fizyolojik yönden zorlayıcı bir süreç olduğu için çiftlerin hem fiziksel hem de psikolojik olarak gebeliğe hazır olmalıdır. Gebeliği olumsuz etkileyecek tüm unsurların tüp bebek tedavisi öncesinde ortadan kaldırılmalıdır.

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