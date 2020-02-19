Tüp bebek tedavisinde kişiye özel tedavi uygulaması nedir? | Video

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erol Tavmergen, Tüp Bebek tedavisinde “kişiye özel tedavi uygulaması” hakkında detaylı bilgi verdi.

Fiziksel, genetik ve bünyesel yönden bireyler farklılık göstermektedir bu sebeple tedavi süreci, planlama, yöntemler de birbirinden farklılık göstermektedir. Bir kişiye tedavi önerirken olgu iyice denenmelidir, kişiye özel tedavi planlaması oldukça önemlidir.