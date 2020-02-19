Tüp Bebek tedavisinde oksidatif stresin etkisi var mı? | Video

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erol Tavmergen, Tüp Bebek tedavisinde “oksidatif stresin etkisi var mı?” Sperm ve yumurta DNA hasarına karşı neler yapılabilir? hakkında detaylı bilgi verdi.

Oksidatif stres, hücrelerde birçok soruna sebep olmaktadır. Eşey hücrelerinde kaliteyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun için bunu arttıran sebepler elimine edilmelidir. Sigara, tütün, aşırı kafein, et tüketimi mutlaka bırakılmalıdır. Sperm DNA bütünlüğü kontrol edilmelidir. Eşey hücrelerin kromozom yapıları kontrol edilmelidir. Akdeniz tipi beslenme, yeşil sebzelerin tüketimi, omega-3 kullanımı veya bazı antioksidan maddelerin kullanılması oksidatif stresin azaltılmasını sağlamaktadır.