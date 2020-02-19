Tüp bebek tedavisindeki gelişmeler nelerdir? | Video
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erol Tavmergen, tüp bebek tedavisinde gelişmeler hakkında detaylı bilgi verdi.
Dünyada 1978 yılında İngiltere'de ilk tüp bebek dünyaya geldi. 1988'de ilk tüp bebek merkezini Türkiye'de kurarak ilk tüp bebeklerimizi dünyaya getirdik. Geçmişten günümüze tedavi gelişimlerini incelediğimizde geçmişteki uygulamaların oldukça zayıf olduğunu görüyoruz. Günümüzdeki gelişmelere baktığımızda uygulamaların oldukça gelişmiş olduğunu fark edebiliyoruz.
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