Yenidoğan cerrahisi nedir, hangi hastalıkları kapsar? | Video

Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Feryal Gün Soysal cevaplıyor; Yenidoğan cerrahisi ilk bir ay içerisinde yapılan ameliyatları kapsamaktadır. Bu ameliyatların büyük bir kısmını doğuştan gelen anomaliler kaplamaktadır. Ağızdan başlayarak neredeyse bebeğin poposuna kadar olabilecek anomaliler yenidoğan cerrahisi alanına girmektedir. Özefagus aktrisin denilen yemek borusunun doğuştan olmaması durumu anomalilerin en büyük hastalık grubunu oluşturmaktadır. Bunun dışında anorektal marfasyon denilen bebeğin doğuştan poposunun tamamen kapalı olduğu ve kakasını yapacak delik olmadığı hastalık grubu bulunmaktadır. Bazı bebekler bağırsakları karnının dışında doğabilmektedir veya dışında doğup üzeri tamamen keseyle kaplı olabilmektedir. Bunlara omfalosel ve gastroşizis adı verilmektedir. Ayrıca bebek doğar doğmaz ciddi nefes darlığına yol açan diyafram hernisi hastalığı bulunmaktadır. Bu hastalıkların çoğunun tanısı anne daha hamileyken ultrasonla koyulabilmektedir. Ayrıca bazı bebeklerin bağırsaklarının belli bir kısmı doğuştan tıkalı olabilmektedir ve karın içerisinde yer kaplayıcı lezyon ya da tümör olabiliyor. Yenidoğan cerrahisinde erişkinlerden farklı olarak ilk bir ay içerisinde konjenital anomaliler yenidoğan yoğun bakım merkezinin bulunduğu hastanelerde tedavi edilmektedir. Bebeğin gelişimi ve tedavinin başarılı olması için bu hastalıklara cerrahi müdahale edilmesi oldukça önemlidir.