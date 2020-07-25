Yenidoğanlarda intestinal atrezi nedir, nasıl tedavi edilir? | Video

Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Feryal Gün Soysal cevaplıyor; Yenidoğanlarda intestinal atrezi nedir, nasıl tedavi edilir? Yenidoğanlarda intestinal atrezi anne karnında yapılan ultrasonda tanısı konulabilen anomaliler grubunda yer almaktadır. Tanı konulmadığı durumlarda ise bebek doğar doğmaz karın şişliğinin olması veya sarı – yeşil renkte safralı kusmaların yaşanması ve ilk 48 saatte bebeğin hiç kaka yapmaması bağırsakta problem olduğunu göstermektedir. Belli parametrelerin, kriterlerin uygulanmasıyla tanı bebek doğduktan sonra da konulabilmektedir. Ayrıca bağırsağın tıkalı olduğu yerin seviyesi farklı farklı olabilmektedir. Tıkanıklık mide çıkışında hemen bağırsağın başlangıç kısmında olabildiği gibi daha aşağı segmentlerde intestinal düzeyde de olabilmektedir. Klinik bulgular hemen hemen aynı olmakta. Kolonun da aşağısına inildiğinde anal atreziler meydana gelebilmektedir. Her birinin tedavisi farklı olmakla birlikte hepsi için cerrahi müdahale gerekmektedir. Ameliyat esnasında kapalı olan bağırsak kısmı bulunmakta ve uç uca ekleme yapılmaktadır ancak daha aşağı seviyelerde atrezi olduğunda tedavi yöntemi bebeğin cinsiyetine göre de değişmektedir. Anal atrezi varsa geçici olarak bağırsağın yan tarafa verilerek kaka çıkışı sağlanmaktadır. Bebek 6 aylık olduğunda düzeltici operasyonlar yapılmaktadır. Anal atrezi ameliyatı birden fazla aşamalı olmakta ancak daha yukarı seviyelerdeki atrezi durumlarında tek seferde kalıcı başarı sağlanmaktadır.