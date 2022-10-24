Yılın merakla beklenen korku filmi "Şeytan Kapanı" 28 Ekim'de vizyonda

Şeytan Kapanı; Intruders, 13 Sins ve hafızalardan silinmeyen korku filmi The Last Exorcism filminin yönetmeni Daniel Stamm'in imzasını taşıyor. Başrollerde Jacqueline Byer, Colin Salmon ve Virginia Madsen'ın yer aldığı film yılın en çok beklenen korku filmleri arasında yer alıyor. 25 yaşındaki rahibe Ann; geçmişte annesine musallat olan ve gençliği boyunca kaçtığı şeytanla yeniden yüzleşmek zorunda kalır! Vatikan tarafından Amerika ve dünyanın farklı ülkelerinde açılan, şeytani güçlerle mücadele eden bir okulda gözlemci olur. Ancak çok kısa zamanda Ann'in diğer tüm öğrencilerden farklı bir güce sahip olduğu ortaya çıkar. Gerçek olaylardan sinemaya uyarlanan Şeytan Kapanı 28 Ekim'de korku türüne yeni bir soluk kazandıracak!

Şeytan Kapanı; Intruders, 13 Sins ve hafızalardan silinmeyen korku filmi The Last Exorcism filminin yönetmeni Daniel Stamm'in imzasını taşıyor. Başrollerde Jacqueline Byer, Colin Salmon ve Virginia Madsen'ın yer aldığı film yılın en çok beklenen korku filmleri arasında yer alıyor. 25 yaşındaki rahibe Ann; geçmişte annesine musallat olan ve gençliği boyunca kaçtığı şeytanla yeniden yüzleşmek zorunda kalır! Vatikan tarafından Amerika ve dünyanın farklı ülkelerinde açılan, şeytani güçlerle mücadele eden bir okulda gözlemci olur. Ancak çok kısa zamanda Ann'in diğer tüm öğrencilerden farklı bir güce sahip olduğu ortaya çıkar. Gerçek olaylardan sinemaya uyarlanan Şeytan Kapanı 28 Ekim'de korku türüne yeni bir soluk kazandıracak!

Yönetmen: Daniel Stamm

Oyuncular: Jacqueline Byers, Colin Salmon,

Christian Navarro, Nicholas Ralph,

Ben Cross, Virginia Madsen

Tür: Gerilim

Yapım Yılı:2022

Süre:93'