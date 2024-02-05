AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, futbol turnuvaları ile ilgili projesini açıkladı | Video 05.02.2024 | 15:53 İBB Başkan Adayı Murat Kurum Başakşehir Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında basın açıklaması yapan Kurum “İstanbul tüm uluslararası turnuvaların oynanabileceği bir şehir haline gelsin istiyoruz. U 17-18-19 takımlarımızla uluslararası organizasyonlar yapacağız. Manchester City’nin, Barcelona’nın Real Madrid’in, Arsenal’in genç takımlar gelecek ve burada uluslararası bir organizasyon yapacağız. İlk önce küçük turnuvalarla başlayıp, daha sonrasında turnuvanın finalini büyük bir stadyumda düzenleyeceğiz. Böylelikle geleceğimizin teminatı gençlerimize de bu altyapıyı ve projeyi kazandırmış olacağız” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Başakşehir Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Ziyareti sırasında Murat Kurum'u Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve beraberindeki heyet karşıladı. Kurum, kulübün yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelip sohbet etti. Ziyaret sırasında Başkan Gümüşdağ tarafından Kurum'a özel tasarlanan forma hediye edildi. Ziyaret sonrasında ise Murat Kurum basın açıklamasında bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ziyareti sırasında konuşan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Başakşehir Spor Kulübü deyince şüphesiz aklınıza kurulduğu 2014 yılından itibaren elde ettiği gerek yerel gerek uluslararası başarılar akla gelir. Başakşehir Spor Kulübü'müz Süper Lig şampiyonu olan 6 takımımızdan bir tanesidir. Özellikle spor alanında futbolda ülkemizi, milletimizi, İstanbul'umuzu onurlandırmaya devam etmektedir. Bizler de her daim Başakşehir Spor Kulübü'müz gibi tüm kulüplerimizin yanında olmaya gayret gösterdik. UEFA standartlarına uygun TOKİ başkanlığımız eliyle 19 stadyum inşa ettik ve Türk sporuna kazandırdık. Futbol kulüplerimizin mali yüklerini azaltmak için de bu mücadeleyi etkin bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Hem takımlarımızın marka devrini arttırmak, hem de Türk sporuna destek olmak için bu anlayışı mahalle ölçeğine kadar indirmek istiyoruz" dedi.Başakşehir'in olimpiyat şehri olduğunu vurgulayan Kurum, "Başakşehir bir taraftan da sporun şehri olimpiyat şehridir. Hemen yanımızda Olimpiyat Stadyumu'muz var. Orada yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alan söz konusudur. Burası daha önce de olimpiyat şehri olarak planlanmış ancak kamulaştırma işlemleri süreçleri devam ediyordu. Başakşehir Belediyesi yükümlülüğünde ki bu kamulaştırma süreci de bitmek üzere. Bu 1 milyon metrekare alanın biz tüm kulüplerimizle birlikte İstanbul'u spor vadisi, spor şehri, olimpiyat şehri yapmak için bu altyapıyı Başakşehir'e, İstanbul'umuza kazandıracağız. İstanbul olimpiyat şehri olsun istiyoruz. İstanbul tüm uluslararası turnuvaların oynanabileceği bir şehir haline gelsin istiyoruz. Mahalle ölçeğinden başlayıp amatör spor kulüplerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın oynadığı, orada yıldızlaştığı ve olimpiyat şehri dediğimiz bu altyapıyı kazandırdığımız, burada her branşın antrenman yapabileceği sahalar olacak. Futboldan basketbola, tenis ve yüzme gibi tüm branşlarda gençlerimiz mahalle ölçeğindeki çalışmalarını burada antrenman sahalarında çok daha yukarılara taşıyabilecekler. Büyükşehir Belediyesi olarak bu projeyi gerçekleştirmek adına her türlü desteği vereceğiz. Bu 1 milyon metrekarelik alan İstanbul'a en güzel haliyle armağan edilecektir" şeklinde konuştu.Mahallelerde spor kulüpler kurulacağını ve uluslararası kulupler ile organizasyonlar yapılacağını ifade eden Kurum sözlerine şöyle devam etti: "Yapacağımız mahalle bahçelerimizin içinde spor sahaları koyacağız. O spor sahalarında amatör spor kulüplerine de maddi manevi ekipman ve malzeme desteği sağlayacağız. Amatör spor kulüplerimizi yalnız bırakmayacağız. Mahalledeki bir gencimizin elinden tutalım yeni Cengizler yeni Mahmutlar yetişsin istiyoruz. Başakşehir Kulübü'müz gibi yeni kurulmuş ama başarılara imza atmış kulüplerimizin sayısı artsın. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapılsın. Daha önceki ziyaretlerimizde de kulüp başkanlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde İstanbul CUP'u düzenleyeceğimiz ifade etmiştik. Bugünde Göksel Başkan'a aynı konuyu istişare ettiğimizde U 17-18-19 takımlarımızla uluslararası organizasyonlar yapacağız. Manchester City'nin, Barcelona'nın Real Madrid'in, Arsenal'in genç takımlar gelecek ve burada uluslararası bir organizasyon yapacağız. İlk önce küçük turnuvalarla başlayıp, daha sonrasında turnuvanın finalini büyük bir stadyumda düzenleyeceğiz. Böylelikle geleceğimizin teminatı gençlerimize de bu altyapıyı ve projeyi kazandırmış olacağız. Bu projeyi çok önemsiyoruz. İstanbul'umuzu sporun başkenti ve olimpiyat şehri yapmak için bu organizasyonların sayısını arttıracağız. İstanbul'da her yıl her yıl istisnasız uluslararası turnuvalar düzenlenecek. Bu turnuvalara ev sahipliği yapacağız. Gençliğimize sporu mahalle ölçeğine indirmiş olacağız. Her mahallede İstanbul'un gençleri, kadınları spor yapsınlar, sporla iç içe büyüsünler, bisiklete bilsinler, yürüyüş yollarında bisiklet yollarında sağlıklı bir şekilde geleceğe güvenle baksınlar istiyoruz. Sporun bu birleştirici ruhu ruhunu İstanbul'un 964 mahallesine yaymak içinde tüm enerjimizi tüm motivasyonumuzu vereceğiz"Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ "Emlak Konut genel müdürüyken yaptığı başarılı işlerin de arkasında o başarıyla birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na geçiş yaptı. Bakanlığı döneminde de büyük bir acı yaşadık. Hepimiz şahitlik ettik ki sadece İstanbul'a yaptığı hizmetler dışında tüm Türkiye'ye hizmet etme şansı oldu. O acıyı da en iyi şekilde çalışarak, bir nebze azaltarak büyük projelere imza attı. Şuan onların da tek tek ayağa kalktığını görüyoruz. Ben kendisini geçmişten beri tanıyorum. Birikimini deneyimini, tecrübesini ve İstanbul hafızasını çok iyi biliyorum. Kendisini bu adaylık sürecinde başarılar diliyorum. İnşallah İstanbul muradına erer" ifadelerini kullandı.Cumhur Başkanı Erdoğan'ın Hatay'da yerel yönetimler ile ilgili yaptığı açıklamayı nasıl değerlendirdiğini soran gazeteciye yanıt veren Kurum "Muhalefet partisi zaten hep bir iftira sürecini yürütmek ve bahanelerin arkasına sığınmak gibi siyaset anlayışıyla ülkemizin her ilinde aynı anlayışı yürütüyorlar. Siz öncelikle İstanbul'un sorunlarıyla, meseleleriyle ilgileneceksiniz. İstanbul'un sorunlarını çözmek adına birliktelik yapmanız gerekiyorsa her kurumla, her bakanlıkla, her türlü siyasi iradeyle masada oturup konuşursunuz. İstanbul adına bu sorunları çözmek için de bu mücadeleyi verirsiniz. Bu anlayış İstanbul'a bir şey kaybettirmez. İstanbul'a gençlerin oynayacağı alanların inşasından tutun da her türlü organizasyonu, değeri ve katkıyı daha da arttıracak bir hale getirebilirsiniz. Yerel yönetimlerin ilçe ölçeğinde büyük şehirle uyumlu olması, merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlar. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği budur. Bu şehir, bu ülke hepimizin. Depremde nasıl beraber olduysak, nasıl hep birlikte elimizi taşın altına koyduysak, tek yürek tek yumruk olup 11 ilimizi hep birlikte ayağa kaldırdıysak, oradaki kardeşlerimize yardım elimizi uzattıysak aynı anlayışı biz her alanda sergilemek zorundayız. İstanbul'un buna ihtiyacı var. İstanbul'un kaybolan 5 yılını daha fazla çalışarak, herkesle uyum içerisinde, ahenk içerisinde mücadele ederek telafi etmek durumundayız. Bizim bakışımız, anlayışımız istişare, tevazu dur. Biz kimseyle kavga etmeyecek, kimseyi ötekileştirmeyecek, kimseyi aşağılamayacak, kimseyi küçük görmeyeceğiz. Hepimiz İstanbul'un bir değeri, bir parçasıyız. Tüm kardeşlerimizi biz kucaklayacağız. 31 Mart akşamı da bu anlayışı sergileyeceğiz. 31 Mart akşamı tüm İstanbul kazanacak. Burada yaşayan tüm kardeşlerimiz kazanacak. Uyumlu olmak İstanbul'a avantaj ve kazanç sağlar. Biz bu uyumu her alanda sergileyeceğiz" dedi.