Video Spor Alanyaspor taraftar otobüsüne taşlı saldırı | Video
Alanyaspor taraftar otobüsüne taşlı saldırı | Video

Alanyaspor taraftar otobüsüne taşlı saldırı | Video

03.02.2025 | 12:33

Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor taraftarları, dün oynanan Göztepe maçının ardından dönüş yolunda Göztepe taraftarlarının taşlı saldırısına uğradı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor, dün oynanan müsabakada Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ardından takımlarını desteklemek için İzmir'e giden Alanyaspor taraftarları, dönüş yolunda Göztepe taraftarlarının taşlı saldırısına uğradı. Taşlı saldırıda otobüsün camları kırılırken, taraftarları taşıyan bir başka otobüs ise kazaya karıştı. Yaşanan çirkin saldırıdan sonra Corendon Alanyaspor, taşlı saldırıya uğrayan taraftarlara geçmiş olsun mesajı yayınladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın bugün deplasmanda oynadığı Göztepe maçının ardından Alanya'ya dönüş için yola çıkan taraftarlarımızı taşıyan otobüslere taşlı saldırı yapılmış, bir otobüs de İzmir'de maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Saldırıya maruz kalan ve kaza geçiren tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı şiddetle kınıyor ve saldırganların tespit edilerek gerekli cezaları almaları için olayın takipçisi olacağımızı belirtiyoruz. Takımımızı maç boyunca destekleyen tüm taraftarımıza teşekkür ederiz."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alanyaspor taraftar otobüsüne taşlı saldırı | Video 00:25
Alanyaspor taraftar otobüsüne taşlı saldırı | Video 03.02.2025 | 12:33
Alvaro Morata: Geldiğim için çok mutluyum çünkü burası çok büyük bir kulüp | Video 01:18
Alvaro Morata: "Geldiğim için çok mutluyum çünkü burası çok büyük bir kulüp" | Video 03.02.2025 | 08:33
Jose Mourinho: İlk golü bilerek yiyerek heyecan yaratıyoruz | Video 05:49
Jose Mourinho: "İlk golü bilerek yiyerek heyecan yaratıyoruz" | Video 03.02.2025 | 08:44
Çaykur Rizespor Başkan Vekili Adnan Er: Ciddi bir emek hırsızlığıyla karşı karşıyayız | Video 03:06
Çaykur Rizespor Başkan Vekili Adnan Er: "Ciddi bir emek hırsızlığıyla karşı karşıyayız" | Video 03.02.2025 | 08:33
Galatasaray, Alvaro Morata’yı açıkladı | Video 00:10
Galatasaray, Alvaro Morata'yı açıkladı | Video 02.02.2025 | 13:07
Altay Bayındır, kimsesiz çocuklarla yakar top oynadı! O hareketiyle gönülleri fethetti... | Video 00:30
Altay Bayındır, kimsesiz çocuklarla yakar top oynadı! O hareketiyle gönülleri fethetti... | Video 17.01.2025 | 16:31
Muslera ve Mertens ile sözleşme uzatılacak mı? Okan Buruk cevapladı | Video 11:07
Muslera ve Mertens ile sözleşme uzatılacak mı? Okan Buruk cevapladı | Video 13.01.2025 | 09:15
Doğaçlama maç sunan sunucu herkesi güldürdü | Video 04:21
Doğaçlama maç sunan sunucu herkesi güldürdü | Video 12.01.2025 | 16:29
Devrim Özkan, Torreira ile ayrılığı hakkında konuştu: Böylesi daha iyi oldu | Video 00:24
Devrim Özkan, Torreira ile ayrılığı hakkında konuştu: "Böylesi daha iyi oldu" | Video 10.01.2025 | 09:52
Okan Buruk: Hafta sonu daha hazır olarak çıkacağız | Video 07:24
Okan Buruk: "Hafta sonu daha hazır olarak çıkacağız" | Video 09.01.2025 | 08:37
Göztepe’nin yeni maskotu K’ANKA, ilk maçında gözaltına alındı | Video 00:09
Göztepe'nin yeni maskotu K'ANKA, ilk maçında gözaltına alındı | Video 08.01.2025 | 13:23
Amatör ligde çıkan kavga, yeşil sahaları boks ringine çevirdi | Video 02:37
Amatör ligde çıkan kavga, yeşil sahaları boks ringine çevirdi | Video 06.01.2025 | 13:40
Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, mazbatalarını aldı | Video 11:10
Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, mazbatalarını aldı | Video 06.01.2025 | 13:40
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Maçlarımızı kazanacağımızı düşünüyorum | Video 04:36
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: "Maçlarımızı kazanacağımızı düşünüyorum" | Video 06.01.2025 | 08:41
Çaykur Rizespor’lu Jurecka’nın berberi ’VAR’a gidiyor | Video 01:42
Çaykur Rizespor'lu Jurecka'nın berberi 'VAR'a gidiyor | Video 05.01.2025 | 12:06
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan ve transfer açıklaması | Video 08:04
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan ve transfer açıklaması | Video 05.01.2025 | 08:33
PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, taraftarlara saldırdı | Video 02:05
PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, taraftarlara saldırdı | Video 31.12.2024 | 09:50
Beşiktaş’ın yeni başkanı Serdal Adalı: Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız | Video 04:28
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı: "Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız" | Video 30.12.2024 | 08:48
Serdal Adalı: Karşınızda Beşiktaş’la yatıp, Beşiktaş’la kalkan bir başkan olacak | Video 11:41
Serdal Adalı: "Karşınızda Beşiktaş'la yatıp, Beşiktaş'la kalkan bir başkan olacak" | Video 29.12.2024 | 12:24
Son Dakika: Al Shabab, Fatih Terim’i resmen açıkladı | Video 01:58
Son Dakika: Al Shabab, Fatih Terim'i resmen açıkladı | Video 27.12.2024 | 14:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA