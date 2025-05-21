Ali Koç'un Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne gittiği görüntüler ortaya çıktı!
Fenerbahçe'de seçim kaosu devam ediyor. Kulüp başkanı Ali Koç, taraftarın tepkilerinden sonra eylül ayında seçime gidileceğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz hafta seçim için imza kampanyası yapan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ni bastığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ali Koç'un derneğe gittiği görüntüler ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
00:31
Galatasaray'ın şampiyonluk gecesinden muhteşem görüntüler | Video 19.05.2025 | 08:55
02:09
Son Dakika: Fenerbahçe'den olağanüstü seçimli genel kurul kararı! | Video 16.05.2025 | 15:38
00:29
10:37
Trabzonspor 0-3 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ) 15.05.2025 | 07:32
10:37
Trabzonspor 0-3 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ) 15.05.2025 | 00:55
01:21
GOL | Trabzonspor 0-3 Galatasaray 14.05.2025 | 22:22
01:23
GOL | Trabzonspor 0-2 Galatasaray 14.05.2025 | 22:10
00:07
Galatasaray taraftarından Batagov’a destek 14.05.2025 | 21:58
00:10
Galatasaraylı taraftarlardan Filistin’e destek 14.05.2025 | 21:17
01:18
GOL | Trabzonspor 0-1 Galatasaray 14.05.2025 | 20:57
03:59
Türkiye Kupası finali heyecanı bu akşam ATV'de yaşanacak | Video 14.05.2025 | 10:51
02:55
06:39
Gaziantep, Türkiye Kupası Finali'ne hazır | Video 12.05.2025 | 10:35
06:33
10:00
Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, kupasını aldı | Video 12.05.2025 | 09:08
00:13
Sacha Boey'den alkollü şampiyonluk kutlamasına tepki paylaşımı: 'Haram' 11.05.2025 | 20:25
02:12
Serdal Adalı oyunu kullandı | Video 11.05.2025 | 15:52
08:42
Okan Buruk: "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk" | Video 11.05.2025 | 08:33
02:06
Muslera'dan veda gibi sözler "Uruguay'a gittiğim zaman..." | Video 11.05.2025 | 08:34