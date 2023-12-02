Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, alkışlarla karşılandı | Video 02.12.2023 | 12:06 Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, olağan idari ve mali genel kurulda siyah-beyazlı kongre üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul öncesi gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurul, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Olağan idari ve mali genel kurula Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı da katıldı. Adalı'nın salona girdiği anda siyah-beyazlı kongre üyeleri, alkış ve tezahüratlarda bulundu.Serdal Adalı, salona girişinden sonra kongre üyelerini selamladı.