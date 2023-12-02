Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, alkışlarla karşılandı | Video
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, olağan idari ve mali genel kurulda siyah-beyazlı kongre üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.
Serdal Adalı, salona girişinden sonra kongre üyelerini selamladı.
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