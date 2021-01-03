Erman Toroğlu: Çok net penaltı değil
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Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek ligde 81 hafta sonra liderliğe yükseldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltıyı yorumladı, Usta yorumcu, Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltıda pozisyonun penaltı olmadığını söyledi.