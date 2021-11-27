Erman Toroğlu: Bu sonuçların sorumlusu Beşiktaş yönetimidir

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'u konuk etti ve 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş Giresunspor maçı sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Bu sonuçların sorumlusu Sergen Yalçın'ın reklam filmini çekmesine izin veren yönetimdir. Sergen kim? Benim teknik direktörüm, benim elemanım. Sen beni idare edemezsin, ben seni idare ederim." dedi.