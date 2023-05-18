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Fenerbahçe - Trabzonspor CANLI İZLE TODTV Beinsports

Fenerbahçe - Trabzonspor CANLI İZLE TODTV Beinsports

18.05.2023 | 08:48

Süper Lig'in 34. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta, 1 maç eksiği bulunan Fenerbahçe, kazanarak lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 5'e indirmek istiyor. Trabzonspor ise Fenerbahçe'yi yenerek Kadıköy'deki 26 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, bu kritik maçta forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise Dorukhan Toköz, Stefano Denswil ve Anastasios Bakasetas maçta yer alamayacak. Saat 20:00'de başlayacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçını www.todtv.com.tr ve www.beinconnect.com.tr adreslerinden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

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