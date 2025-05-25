Video Spor Galatasaray otobüsüne İzmir'de taşlı saldırı | Video
Galatasaray otobüsüne İzmir'de taşlı saldırı | Video

Galatasaray otobüsüne İzmir'de taşlı saldırı | Video

25.05.2025 | 08:42

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile karşılan Galatasaray'ın takım otobüsü maç öncesi taşlı saldırıya uğradı.

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Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın, Göztepe ile oynayacağı maç öncesinde takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı. Gürsel Aksel Stadı çevresinde gerçekleşen olayda, sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüse stat dışında bekleyen bir grup tarafından taş atıldı. Saldırı sonucunda, otobüsün üzerinde yer alan ve kulübün 1972 yılında kazandığı ilk yıldızı simgeleyen bölüme isabet eden taş, camı kırdı.
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