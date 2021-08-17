Video Spor Marcao Kerem Aktürkoğlu’na kafa atıp yumrukladı! Giresunspor 0 - 2 Galatasaray maçında skandal kavga görüntüleri...

Marcao Kerem Aktürkoğlu’na kafa atıp yumrukladı! Giresunspor 0 - 2 Galatasaray maçında skandal kavga görüntüleri...

Marcao Kerem Aktürkoğlu’na kafa atıp yumrukladı! Giresunspor 0 - 2 Galatasaray maçında skandal kavga görüntüleri...
17.08.2021 | 08:55

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Marcao Kerem Aktürkoğlu’na kafa atıp yumrukladı! Giresunspor 0 - 2 Galatasaray maçında skandal kavga görüntüleri... 00:56
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Galatasaraylı Marcao takım arkadaşı Kerem'e kafa atıp yumrukladı! Giresunspor 0 - 2 Galatasaray maçında skandal görüntüler! Galatasaraylı Marcao'nun Kerem'e kafa atıp yumrukladığı skandal görüntüler...

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