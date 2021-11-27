Sergen Yalçın'dan Giresunspor maçı sonrası istifa sözleri!

Süper Lig'de Giresunspor'a evinde 4-0 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kötü gidişatın sorumlusunun kendisi olduğunu ve yarın kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir durum değerlendirmesi yapacaklarını söyledi.