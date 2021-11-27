Video Spor Sergen Yalçın'dan Giresunspor maçı sonrası istifa sözleri!
Sergen Yalçın'dan Giresunspor maçı sonrası istifa sözleri!

Sergen Yalçın'dan Giresunspor maçı sonrası istifa sözleri!

27.11.2021 | 23:23

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Süper Lig'de Giresunspor'a evinde 4-0 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kötü gidişatın sorumlusunun kendisi olduğunu ve yarın kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir durum değerlendirmesi yapacaklarını söyledi.

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