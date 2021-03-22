Video Spor Son dakika: Derbi sonrası flaş yorum geldi! "Fenerbahçe'nin bir Aboubakar'ı yok..."

Son dakika: Derbi sonrası flaş yorum geldi! "Fenerbahçe'nin bir Aboubakar'ı yok..."

Son dakika: Derbi sonrası flaş yorum geldi!
22.03.2021 | 11:19

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından son dakika haberleri üst üste geliyor. Sarı lacivertliler Ozan Tufan'ın son dakikalarda attığı golle bir puanı aldı. Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir, karşılaşma sonrasında A Spor canlı yayınında son dakika açıklamalarında bulundu. Volkan Demir, 'Fenerbahçe'nin bir Aboubakar'ı yok.' ifadelerini kullandı.

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