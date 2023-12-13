SON DAKİKA: TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı! Süper Lig ne zaman başlayacak? | Video
Son dakika haberine göre; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını açıkladı. Halil Umut Meler'in sağlık durumu ve Ankaragücü'nün alacağı cezayla ilgili de konuşan TFF Başkanı, 16. hafta karşılaşmalarının ise 10 Ocak'tan sonra oynanacağını belirtti.
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