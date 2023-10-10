Video Spor Türkiye ve İtalya'nın ortak düzenleyeceği EURO 2032'nin tanıtım filmi! | Video
Türkiye ve İtalya'nın ortak düzenleyeceği EURO 2032'nin tanıtım filmi! | Video

Türkiye ve İtalya'nın ortak düzenleyeceği EURO 2032'nin tanıtım filmi! | Video

10.10.2023 | 13:37

Türkiye ve İtalya'nın ortak düzenleyeceği EURO 2032'nin tanıtım filmi yayınlandı.

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