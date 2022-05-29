Video Teknoloji Azerbaycan’da TEKNOFEST coşkusu dördüncü gününde devam ediyor | Video
Azerbaycan’da TEKNOFEST coşkusu dördüncü gününde devam ediyor | Video

Azerbaycan’da TEKNOFEST coşkusu dördüncü gününde devam ediyor | Video

29.05.2022 | 14:27

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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 26 Mayıs’ta başlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali “TEKNOFEST” 4’üncü gününde devam ediyor.

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Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST"in son gününde Azerbaycan vatandaşları festival alanına akın etti. Uçaklar, insansız hava araçları, helikopterler ve zırhlı araçların da sergilendiği festivale ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor. "Bayraktar TB2", "Akıncı" insansız hava araçları ve Cezeri uçan arabanın sergilendiği festivalde, Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları uçuş gösterisi yaptı. Gün boyunca takımların ve katılımcıların ödüllendirileceği festivalde hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik çeşitli eğlence programları, hava gösterileri, flyboard gösterileri ve diğer etkinlikler yapılacak. TEKNOFEST'te havacılık, uzay ve teknoloji firmalarının temsilcileri ürünlerini gün boyunca sergilemeye devam edecek.

TEKNOFEST'in bugün yapılacağı resmi kapanış törenine Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar başta olmak üzere birçok kişi katılacak.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST, bu akşam yapılacak konserin ardından sona erecek.

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