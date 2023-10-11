Kağıt kalemi unutturan göz yormayan tablet... Huawei Matepad Papermatte Edition
Yansımasız, kağıt benzeri 11.5 inç ekran tasarımıyla dikkat çeken Huawei PaperMatte 11 tabletin göz yormuyor ve kalem kullanımını kolaylaştırıyor. Google uygulamalarının tümü sorunsuz kuruluyor ve kullanılabiliyor.
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