Avcılar'da reddedilen şahıs yüzüne kezzap attığı kadını kör etti! | Video
Avcılar'da 60 yaşındaki bir şüpheli, kendisinden 16 yaş küçük kadın tarafından reddedilince yüzüne kezzap attı. Talihsiz kadın iki gözünü birden kaybederken, kaçan saldırgan Düzce'de yakalandı. Şüphelinin kadının yüzüne kezzap atıktan sonra kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
SALDIRGAN YAKALANDI
İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kameralarda şüphelinin en son göründüğü nokta etrafında incelemeler derinleştirildi. Ş.S. isimli kadınla gerçekleştirilen görüşmelerde adamın 6 ay önce kendisiyle görüşmek istediği ancak kadının reddettiği belirlendi. Adamın görüşmek için ısrarcı olduğunu söyleyen kadın sürekli adresine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu belirtti. Kadının daha önce polis ekiplerine şikayette bulunmadığı anlaşıldı. Çalışmaların devamında, şüpheli 26 Şubat'ta Düzce'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelinin talihsiz kadının yüzüne kezzap attıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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