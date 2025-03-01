Video Türkiye Avcılar'da reddedilen şahıs yüzüne kezzap attığı kadını kör etti! | Video
Avcılar'da reddedilen şahıs yüzüne kezzap attığı kadını kör etti! | Video

Avcılar'da reddedilen şahıs yüzüne kezzap attığı kadını kör etti! | Video

01.03.2025 | 10:38

Avcılar'da 60 yaşındaki bir şüpheli, kendisinden 16 yaş küçük kadın tarafından reddedilince yüzüne kezzap attı. Talihsiz kadın iki gözünü birden kaybederken, kaçan saldırgan Düzce'de yakalandı. Şüphelinin kadının yüzüne kezzap atıktan sonra kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 19 Aralık 2024'te saat 07.00 sıralarından Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K.(60) isimli şüpheli kendisinden 16 yaş küçük Ş.S.(44) isim kadınla yakınlaşmak istedi. Kadın, kendisine duygu besleyen yaşlı adamı reddetti. Reddedilen adam durumu hazmedemeyince işe gitmek için evden çıkan kadının yüzüne kezzap attı. Kadın dehşeti yaşarken, adam olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Kadın çığlıklarla çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Hastaneye götürülen kadının iki gözünün kör olduğu belirlenirken, vücudunda ciddi yanıklar olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI
İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kameralarda şüphelinin en son göründüğü nokta etrafında incelemeler derinleştirildi. Ş.S. isimli kadınla gerçekleştirilen görüşmelerde adamın 6 ay önce kendisiyle görüşmek istediği ancak kadının reddettiği belirlendi. Adamın görüşmek için ısrarcı olduğunu söyleyen kadın sürekli adresine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu belirtti. Kadının daha önce polis ekiplerine şikayette bulunmadığı anlaşıldı. Çalışmaların devamında, şüpheli 26 Şubat'ta Düzce'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelinin talihsiz kadının yüzüne kezzap attıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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