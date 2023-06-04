Video Türkiye Deniz Kuvvetleri'ne 9 ZAHA teslim edildi | Video
Deniz Kuvvetleri'ne 9 ZAHA teslim edildi | Video

Deniz Kuvvetleri'ne 9 ZAHA teslim edildi | Video

04.06.2023 | 10:28

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen proje kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı olan 9 zırhlı amfibi hücum aracının (ZAHA) teslimatı yapıldı.

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