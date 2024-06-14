Düzce Belediyesi'nden personeline Babalar Günü sürprizi! İş güvenliği eğitimi için geldiler gözyaşlarını tutamadılar

Düzce Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla personeline büyük bir sürpriz yaptı. İş güvenliği eğitimine geldiklerini sanan belediye personeli karşılarında çocuklarının videolarını görünce duygusal anlar yaşadı.