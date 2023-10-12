İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "38 organize mafya tipi suç çetesi çökertildi"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı medya buluşmaları kapsamında medya kuruluşların İstanbul temsilcileriyle bir araya geldi.
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