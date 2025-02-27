Video Türkiye İki HÜRJET aynı anda gökyüzünde | Video
İki HÜRJET aynı anda gökyüzünde | Video

İki HÜRJET aynı anda gökyüzünde | Video

27.02.2025 | 14:37

Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) sosyal medya hesabından iki HÜRJET’in aynı anda gökyüzünde olduğu görüntüler paylaşıldı.

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TUSAŞ tarafından geliştirilen iki HÜRJET aynı anda uçuş gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo ile kol uçuşu gerçekleştirdiği anlar TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo ile kol uçuşu gerçekleştirdi. Her yeni uçuşta sadece hedeflerimizi yükseltmekle kalmıyor, GökVatan'ın maviliklerinde ay yıldızlı kanatlarımızla tarih yazıyoruz."

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