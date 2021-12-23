İstanbul'da dehşet anları! Kapıyı kırıp doğal gazdan zehirlenen 5 kişiyi kurtardı

Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binadaki dairede oturan 5 kişi saat 17.00 sıralarında iddiaya göre doğal gaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi. 5 kişi, komşuları tarafından evden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Zehirlenen vatandaşların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olaya şahit olan bir kişi ise "Kahveci arkadaş kurtardı. Biz çayı bıraktık yukarı çıktık. Ses geldi kapıyı kırdı, hepsini kurtardı." dedi.