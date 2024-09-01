Video Türkiye Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu görüşmesiyle ilgili soruya "Oltaya gelmem" cevabı!

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu görüşmesiyle ilgili soruya "Oltaya gelmem" cevabı!

31.08.2024 | 23:57

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın görüşmesi bekleniyor. CHP'nin 6-9 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Olağanüstü Kurultay'ı öncesinde Özel'den ilginç bir çıkış geldi. İstanbul'da katıldığı bir program sırasında Sözcü TV muhabirinden gelen "Kılıçdaroğlu görüşmesinde neler konuşulacak?" sorusuna Özel "Av sezonu açıldı. Bu oltaya gelmem" şeklinde yanıt verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu görüşmesiyle ilgili soruya Oltaya gelmem cevabı! 00:17
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu görüşmesiyle ilgili soruya "Oltaya gelmem" cevabı! 31.08.2024 | 23:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuştu 24:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu 31.08.2024 | 16:50
Emine Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı 01:14
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı 31.08.2024 | 13:39
GÖKDOĞAN füzesinin hedef uçağını tam isabetle vurduğu an kamerada! 00:26
GÖKDOĞAN” füzesinin hedef uçağını tam isabetle vurduğu an kamerada! 31.08.2024 | 13:20
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, GÖKBEY helikopteri ile tarihi bir uçuş gerçekleştirdi 01:20
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, GÖKBEY helikopteri ile tarihi bir uçuş gerçekleştirdi 31.08.2024 | 10:56
TSYD’deki havuz skandalında son dakika: Özür dilemeleri gerekiyor 03:01
TSYD'deki havuz skandalında son dakika: "Özür dilemeleri gerekiyor" 31.08.2024 | 11:09
Bakan Kurum Diyarbakır’da 10 bin konutun 6 binini tamamladık 01:38
Bakan Kurum "Diyarbakır’da 10 bin konutun 6 binini tamamladık" 31.08.2024 | 11:02
Kuyu-21 operasyonlarında Interpol’ün aradığı 25 şüpheli yakalandı 01:01
"Kuyu-21" operasyonlarında Interpol'ün aradığı 25 şüpheli yakalandı 31.08.2024 | 08:37
Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne silahlı saldırı: 5 yaralı 05:29
Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı 31.08.2024 | 08:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Diploma Töreni’nde konuştu 25:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Diploma Töreni'nde konuştu 30.08.2024 | 17:37
CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nde skandal görüntüler: ’Aşk, para, dini değerlere küfür, şiddet’ ne ararsan var 03:35
CHP’li Büyükşehir Belediyesi'nde skandal görüntüler: 'Aşk, para, dini değerlere küfür, şiddet' ne ararsan var 30.08.2024 | 11:44
Atatürk’ün İstiklal Madalyası’nın belgesi ilk görüntülendi 04:50
Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nın belgesi ilk görüntülendi 30.08.2024 | 09:11
SON DAKİKA: İstanbul’da metrobüslerin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 00:28
SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüslerin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 29.08.2024 | 09:32
SON DAKİKA | Metrobüslerin çarpıştığı an kamerada! 01:32
SON DAKİKA | Metrobüslerin çarpıştığı an kamerada! 29.08.2024 | 09:30
Bingöl’de olası 7 büyüklüğündeki deprem için bölgesel tatbikat başladı 01:28
Bingöl’de olası 7 büyüklüğündeki deprem için bölgesel tatbikat başladı 29.08.2024 | 08:37
Artvin’de ’Narkoçelik-36’ operasyonu: 502 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi 00:44
Artvin'de 'Narkoçelik-36' operasyonu: 502 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi 29.08.2024 | 08:37
FETÖ’ye yönelik düzenlenen Kıskaç-25 operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı 00:32
FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-25” operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı 28.08.2024 | 08:22
Vefat eden Kıbrıs gazisinin eşi Bana en güzel şeyi Türk bayrağını verdiniz 04:49
Vefat eden Kıbrıs gazisinin eşi "Bana en güzel şeyi Türk bayrağını verdiniz" 27.08.2024 | 10:08
Adil Öksüz’ün yurt dışına kaçmasına yardım eden FETÖ’cüler ifadelerinde ne anlattı? 04:51
Adil Öksüz’ün yurt dışına kaçmasına yardım eden FETÖ'cüler ifadelerinde ne anlattı? 27.08.2024 | 09:14
FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım eden 3 şüpheli tutuklandı 01:24
FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım eden 3 şüpheli tutuklandı 27.08.2024 | 08:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA