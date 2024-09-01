Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu görüşmesiyle ilgili soruya "Oltaya gelmem" cevabı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın görüşmesi bekleniyor. CHP'nin 6-9 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Olağanüstü Kurultay'ı öncesinde Özel'den ilginç bir çıkış geldi. İstanbul'da katıldığı bir program sırasında Sözcü TV muhabirinden gelen "Kılıçdaroğlu görüşmesinde neler konuşulacak?" sorusuna Özel "Av sezonu açıldı. Bu oltaya gelmem" şeklinde yanıt verdi.