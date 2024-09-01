Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu görüşmesiyle ilgili soruya "Oltaya gelmem" cevabı!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın görüşmesi bekleniyor. CHP'nin 6-9 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Olağanüstü Kurultay'ı öncesinde Özel'den ilginç bir çıkış geldi. İstanbul'da katıldığı bir program sırasında Sözcü TV muhabirinden gelen "Kılıçdaroğlu görüşmesinde neler konuşulacak?" sorusuna Özel "Av sezonu açıldı. Bu oltaya gelmem" şeklinde yanıt verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
24:20
01:14
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı 31.08.2024 | 13:39
00:26
GÖKDOĞAN” füzesinin hedef uçağını tam isabetle vurduğu an kamerada! 31.08.2024 | 13:20
01:20
03:01
TSYD'deki havuz skandalında son dakika: "Özür dilemeleri gerekiyor" 31.08.2024 | 11:09
01:38
Bakan Kurum "Diyarbakır’da 10 bin konutun 6 binini tamamladık" 31.08.2024 | 11:02
01:01
"Kuyu-21" operasyonlarında Interpol'ün aradığı 25 şüpheli yakalandı 31.08.2024 | 08:37
05:29
Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı 31.08.2024 | 08:37
25:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Diploma Töreni'nde konuştu 30.08.2024 | 17:37
03:35
04:50
Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nın belgesi ilk görüntülendi 30.08.2024 | 09:11
00:28
01:32
SON DAKİKA | Metrobüslerin çarpıştığı an kamerada! 29.08.2024 | 09:30
01:28
Bingöl’de olası 7 büyüklüğündeki deprem için bölgesel tatbikat başladı 29.08.2024 | 08:37
00:44
00:32
FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-25” operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı 28.08.2024 | 08:22
04:49
Vefat eden Kıbrıs gazisinin eşi "Bana en güzel şeyi Türk bayrağını verdiniz" 27.08.2024 | 10:08
04:51
01:24
FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım eden 3 şüpheli tutuklandı 27.08.2024 | 08:36