Şanlıurfa sınırında patlama! 3 askerimiz şehit oldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde sınır duvarı yakınlarındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Akçakale'de de hissedilen patlamada sınır duvarında hasar oluştu, araçta bulunan 3 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.