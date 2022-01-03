SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 ihracat rakamını açıkladı: Bu bir rekordur

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İhracatçılar Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında 2021 yılı ihracat rakamlarını da açıkladı... Başkan Erdoğan: "Şimdi gururla ifade ediyorum; Toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32.9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Biz şu anda dünyayla yarışıyoruz. Küresel bazda bir yarışın içindeyiz ve son 12 ayın 11'inde ihracat rekoru kırdık" dedi.