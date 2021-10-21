Video Türkiye SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz toplantısı sonrası önemli mesajlar
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz toplantısı sonrası önemli mesajlar

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz toplantısı sonrası önemli mesajlar

21.10.2021 | 14:04

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Son dakika haberleri... Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! TCMB, 200 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 16'ya çekti.

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