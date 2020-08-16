Video Türkiye Türk gemileri Antalya Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü | Video

Türk gemileri Antalya Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü | Video

Türk gemileri Antalya Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü | Video
16.08.2020 | 16:23

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Türkiye'nin sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis' için NAVTEX ilan etmesinin ardından Antalya'nın Demre ilçesine demirlenen, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 fırkateyn ve 1 römorkör ayrıldı. Yunanistan'ın Meis Adası önünde bekleyen Yunan fırkateyni de adanın önüne gece geri döndü.

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'Oruç Reis Gemisi'nin yapacağı sismik araştırmalar için NAVTEX ilan edilmesinin ardından Demre'nin Çayağzı Limanı açıklarında 10 Ağustos'tan bu yana Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait römorkör sabit olarak beklerken, 2 fırkateyn de dönüşümlü olarak bölgede seyre çıkıyordu. Geceleri 3 gemi de Demre'nin Çayağzı Limanı'nda demir atıyordu. Bugün öğle saatlerine doğru fırkateynler, arka arkaya yola çıktı ardından da römorkör, Çayağzı Limanı'ndan ayrıldı.


Fırkateynlerden biri ile römorkörün, denize açılarak, Antalya yönüne doğru yol aldığı görüldü. Diğer fırkateynin de Kaş yönüne doğru giderek, Kaş önlerinde dolaşmaya başladığı öğrenildi.


Öte yandan dün Meis Adası önünden ayrılan Yunan fırkateyninin gece geri döndüğü görüldü.

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