Video Türkiye Türk vatandaşları bu ülkelere vizesiz gidebiliyor! İşte kimlikle gidilebilecek ülkeler | Video
Türk vatandaşları bu ülkelere vizesiz gidebiliyor! İşte kimlikle gidilebilecek ülkeler | Video

Türk vatandaşları bu ülkelere vizesiz gidebiliyor! İşte kimlikle gidilebilecek ülkeler | Video

21.08.2022 | 14:55

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Bir ülke ile daha kimlikle seyahat dönemi hayata geçiriliyor. İki ülke arasında 'kimlikle seyahat düzenlemesi' protokolü imzalanacağı müjdesi verildi. Yasal düzenlemelerin tamamlanmasından sonra o ülkeye kimlikle seyahat edilebilecek. Peki seyahat için Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri?

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