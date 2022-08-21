Türk vatandaşları bu ülkelere vizesiz gidebiliyor! İşte kimlikle gidilebilecek ülkeler | Video

Bir ülke ile daha kimlikle seyahat dönemi hayata geçiriliyor. İki ülke arasında 'kimlikle seyahat düzenlemesi' protokolü imzalanacağı müjdesi verildi. Yasal düzenlemelerin tamamlanmasından sonra o ülkeye kimlikle seyahat edilebilecek. Peki seyahat için Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri?