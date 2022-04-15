Video Türkiye Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında | Video
Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında | Video

Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında | Video

15.04.2022 | 14:31

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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Hava Kuvvetlerininin akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıldönümünü kutlandı. Kutlama mesajının yer aldığı sosyal medya paylaşımına ayrıca SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıldönümü için hazırlanan özel video klip de eklendi.

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Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan söz konusu paylaşımda, "Cesaretleri ve imkansızı başaran kabiliyetleriyle her zaman gurur duyduğumuz, gökyüzüne asil milletimizin imzasını atan SOLOTÜRK ekibimizin 11'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Hava Kuvvetlerimize ve kahraman pilotlarımıza hayırlı, başarılı görevler diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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