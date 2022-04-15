Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında | Video

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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Hava Kuvvetlerininin akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıldönümünü kutlandı. Kutlama mesajının yer aldığı sosyal medya paylaşımına ayrıca SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıldönümü için hazırlanan özel video klip de eklendi.