Yüksek faizi kim neden istiyor? Ekonomiyi yalnızca kur üzerinden okuyanlar nerede yanılıyor?

Ekonomide yaşanan makro ekonomik olumlu verilere ve uluslararası kurumların bile Türkiye’nin Covid-19 döneminde uyguladığı politikalar ile dünyadan pozitif ayrıştığını kabul etmesine rağmen, sadece dolar kurundaki yaşanan spekülatif ataklarla ekonominin değerlendirilmesi birçok kesimin tepkisini çekti. A Haber canlı yayınına katılan 3 önemli isim, ‘Kurlardaki anormal artışın perde arkadaşında ne var’ sorusunu masaya yatırarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.