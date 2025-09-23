Video Yaşam 2 iş yerini soydu, 3'üncüde suç üstü yakalandı! O anlar kamerada | Video
23.09.2025 | 10:14

Adana’da 2 işyerinden hırsızlık yapan şüpheli girdiği başka bir işyerinde yakalandı. Yakalanan şüpheli, "Bir haftadır evime gitmediğim için hırsızlık yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi.

İddiaya göre, H.K., (22) 13 Ağustos günü Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir işyerinden bilgisayar kasası, bahşiş kutusu ve bin TL para çaldı, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan 4 gün sonra şüpheli bu seferde bir kuaföre girdi. Buradan ise 5 adet tıraş makinesi ve 2 fön makinesi çaldı. Yaşanan hırsızlıkların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, H.K'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin gittiği yerler üzerine çalışma yapan polis bu kez onu başka bir işyerinin içerisinde hırsızlık yaparken yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheli., "Bir haftadır evime gitmiyorum, bundan dolayı hırsızlık yaptım. Çok pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
