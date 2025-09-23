2 iş yerini soydu, 3'üncüde suç üstü yakalandı! O anlar kamerada | Video
Adana’da 2 işyerinden hırsızlık yapan şüpheli girdiği başka bir işyerinde yakalandı. Yakalanan şüpheli, "Bir haftadır evime gitmediğim için hırsızlık yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi.
Emniyete götürülen şüpheli., "Bir haftadır evime gitmiyorum, bundan dolayı hırsızlık yaptım. Çok pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
