22 bin 301 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs tutuklandı | Video
Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu aracında ve evinde toplam 22 bin 301 adet sentetik ecza ele geçirilen şahıs tutuklandı.
Olayla ilgili gözaltı alınan K.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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