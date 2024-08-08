Video Yaşam 22 bin 301 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs tutuklandı | Video
22 bin 301 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs tutuklandı | Video

22 bin 301 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs tutuklandı | Video

08.08.2024 | 16:21

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu aracında ve evinde toplam 22 bin 301 adet sentetik ecza ele geçirilen şahıs tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde K.A.'ya ait evde ve araçta arama yaptı. Yapılan aramada 22 bin 301 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltı alınan K.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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