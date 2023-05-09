2,5 aylık sevimli ayılar barınağın yeni maskotları oldu | Video
Giresun'da annelerini kaybeden Hurşit, Şekerpare ve Ziver isimli yavru ayılar, Türkiye'nin tek ayı barınağı Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.
"GENEL DURUMLARI İYİ"
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, barınakta ayılar hakkında bilgi verdi. Bozkurt, "Geçtiğimiz günlerde Giresun'da annelerini kaybetmiş ve yardıma muhtaç şekilde 3 tane yavru ayımız bulundu. Giresun'da arama çalışmaları yapıldığında annesi bulanamadığını öğrendik. Daha sonra Giresun Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince barınağımıza 3 yavru ayı gönderildi. Buradaki 3 yavru ayımız, uzman veteriner hekimler tarafından kontrolleri yapıldığında 2 erkek 1 dişi olduğu tespit edildi. İlk geldiklerinde sıvı kaybı olduğu ve stresli oldukları ama genel durumlarının iyi olduğu anlaşıldı" dedi.
LAKTOZSUZ SÜT, BAL, VİTAMİN TOZLARI, MEYVE PÜRELERİ
Veteriner hekimlerin yavru ayıları özel gıda takviyeleri ile beslediğini dile getiren Bozkurt, "Burada laktozsuz süt, bal, vitamin tozları, meyve pürelerinin olduğu karışım yapılıyor. Günde 6 sefer bu besin takviyeleri ayılarımıza veriliyor. 2 ay boyunca besin takviyemiz devam edecek. 2,5 aylık yavrularımız 3,5 ile 4,5 kilogram ağırlığında gelmektedir. Veteriner hekimlerimiz tarafından düzenli kontrolleri yapılıyor. Bundan sonra ömrünün sonuna kadar bizim barınağımızda kalacaklar. Yavrularımızın isimleri buradaki arkadaşlarımız tarafından koyuldu. Erkeklere Hurşit, Ziver isimleri verilirken, dişi ayımıza ise Şekerpare ismi verildi. 2 ay sonunda katı gıdaya geçerek zamanla yavrular yetişkinler bölümüne alınacaktır" diye konuştu.
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