Video Yaşam 2,5 aylık sevimli ayılar barınağın yeni maskotları oldu | Video
2,5 aylık sevimli ayılar barınağın yeni maskotları oldu | Video

2,5 aylık sevimli ayılar barınağın yeni maskotları oldu | Video

09.05.2023 | 08:33

Giresun'da annelerini kaybeden Hurşit, Şekerpare ve Ziver isimli yavru ayılar, Türkiye'nin tek ayı barınağı Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

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Giresun'da geçtiğimiz günlerde vatandaşlar tarafından bulunan ve annelerini kaybettiği anlaşılan 3 yavru ayı, Türkiye'nin tek ayı barınağı olan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. 2,5 aylık yavru ayıların ikisinin dişi, birinin erkek olduğu tespit edildi. 3,5 ile 4,5 kilogram arasındaki sevimli ayılar uzman veteriner hekimler tarafından hazırlanan özel gıdalarla besleniyor. İlk geldiklerinde genel sağlık durumlarının iyi olduğu fakat sıvı kaybı yaşayan minikler, laktozsuz süt, bal, vitamin tozları, meyve pürelerinden hazırlanan besinlerle 2 ay boyunca biberonla beslenecek. Barınakta çalışan personel tarafından erkek yavrulara Hurşit ve Ziver ismi koyulurken, dişi ayı yavrusuna ise Şekerpare ismi verildi. Yavruların düzenli sağlık kontrolleri devam ederken, zamanla ebedi kalacakları diğer ayıların yanına alınması planlanıyor.

"GENEL DURUMLARI İYİ"
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, barınakta ayılar hakkında bilgi verdi. Bozkurt, "Geçtiğimiz günlerde Giresun'da annelerini kaybetmiş ve yardıma muhtaç şekilde 3 tane yavru ayımız bulundu. Giresun'da arama çalışmaları yapıldığında annesi bulanamadığını öğrendik. Daha sonra Giresun Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince barınağımıza 3 yavru ayı gönderildi. Buradaki 3 yavru ayımız, uzman veteriner hekimler tarafından kontrolleri yapıldığında 2 erkek 1 dişi olduğu tespit edildi. İlk geldiklerinde sıvı kaybı olduğu ve stresli oldukları ama genel durumlarının iyi olduğu anlaşıldı" dedi.

LAKTOZSUZ SÜT, BAL, VİTAMİN TOZLARI, MEYVE PÜRELERİ
Veteriner hekimlerin yavru ayıları özel gıda takviyeleri ile beslediğini dile getiren Bozkurt, "Burada laktozsuz süt, bal, vitamin tozları, meyve pürelerinin olduğu karışım yapılıyor. Günde 6 sefer bu besin takviyeleri ayılarımıza veriliyor. 2 ay boyunca besin takviyemiz devam edecek. 2,5 aylık yavrularımız 3,5 ile 4,5 kilogram ağırlığında gelmektedir. Veteriner hekimlerimiz tarafından düzenli kontrolleri yapılıyor. Bundan sonra ömrünün sonuna kadar bizim barınağımızda kalacaklar. Yavrularımızın isimleri buradaki arkadaşlarımız tarafından koyuldu. Erkeklere Hurşit, Ziver isimleri verilirken, dişi ayımıza ise Şekerpare ismi verildi. 2 ay sonunda katı gıdaya geçerek zamanla yavrular yetişkinler bölümüne alınacaktır" diye konuştu.

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