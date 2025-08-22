5 bin liralık cam aldı parasını ödemeden gitti | Video
Adana'da bir kişi 5 bin liralık cam alıp ödemesini yapmadan iş yerinden ayrıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, iş yeri sahibi parayı getirmemesi halinde şikayetçi olacağını söyledi.
Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Hüseyin Savır, "Arkadaşı tanımıyoruz, 'klimacıyım, servisten geliyorum' dedi ve çift cam yaptırdı. O sırada başka bir müşteri geldi ve ben onunla ilgilenirken arkadaş ibana parayı atacağını söyledi. İbana parayı göndermiş gibi yapıp arabasına bindi ve gitti. Birde parayı göndermiş gibi yapıp el sallayıp gitti. Göndermediğini hemen fark ettim, belki dönüş yapar diye bekledik ama dönmedi. Yoğunluk nedeniyle telefon numarası falan almadık. 5 bin liralık bir mağduriyetimiz var. Parasında değiliz ama emeğimize üzülüyoruz. Bir şey söyleyemiyorum, vicdanına bırakıyorum. Bilerek yaptı demiyorum ama insan hatasını fark eder. Akşama kadar getirmezse parayı gidip karakola şikayetçi olacağım" dedi.
Savır, daha öncede internet üzerinden alışveriş yaparken dolandırıldığını, dolandırıcıların hep kendisine denk geldiğini ifade etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:06
5 bin liralık cam aldı parasını ödemeden gitti | Video 22.08.2025 | 10:03
00:39
Adana’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü | Video 22.08.2025 | 09:59
00:58
Ankara’da seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 22.08.2025 | 08:29
04:42
Elmadağ’da 4 aracın karıştığı kaza: 8 yaralı | Video 22.08.2025 | 08:29
03:44
02:08
Milyoner'de 500 bin TL’lik soruyu açtıracakken öyle bir karar verdi ki! 21.08.2025 | 22:52
00:08
Cesedi villa bahçesine gömülü halde bulunan adamın kaçırılma anı kamerada 21.08.2025 | 19:38
00:24
84 suç kaydı bulunan kadın, 500 bin TL’lik vurgunda yakalandı | Video 21.08.2025 | 16:34
01:55
02:30
Ordu'da bir garip kaza: Dolmuşun üstüne böyle düştü | Video 21.08.2025 | 16:04
00:34
01:09
Motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 21.08.2025 | 14:48
00:16
Kucağında bebekle ayı saldırısına uğradı | Video 21.08.2025 | 14:45
02:15
Oyuncu Ufuk Bayraktar restorandan haraç istedi, gözaltına alındı | Video 21.08.2025 | 14:45
03:19
Adliyeden çıkarılan zanlılara silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 21.08.2025 | 14:23
01:10
Ören’deki kurtarma operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.08.2025 | 14:06
02:48
Sanayi sitesinde iş yeri yangını: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 21.08.2025 | 14:05
00:16
Kucağında bebekle ayı saldırısına uğradı! Korkunç anlar kamerada | Video 21.08.2025 | 14:04
02:17
TEM'de kamyon devrildi; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video 21.08.2025 | 13:49
03:30
Avcılar D-100'de minibüs alev alev yandı | Video 21.08.2025 | 13:42