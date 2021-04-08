Video Yaşam 8 Nisan 2021 Perşembe HAVA DURUMU! Yağmur ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurtta hava durumu...

8 Nisan 2021 Perşembe HAVA DURUMU! Yağmur ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurtta hava durumu...

8 Nisan 2021 Perşembe HAVA DURUMU! Yağmur ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurtta hava durumu...
08.04.2021 | 09:16

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