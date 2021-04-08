8 Nisan 2021 Perşembe HAVA DURUMU! Yağmur ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurtta hava durumu...

Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu kar yağışı Edirne'den yurda giriş yaptı! Soğuk hava ve yağmur yağışları ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm Türkiye 8 Nisan 2021 Perşembe için hava durumu tahminleri...