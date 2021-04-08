8 Nisan 2021 Perşembe HAVA DURUMU! Yağmur ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurtta hava durumu...
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OTOMATİK OYNAT
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'Rizeli astronotlar'a Rusya’dan da davet geldi! 08.04.2021 | 09:59
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Adana'da halk otobüsünde ücret ödememek için dehşet saçan iki genç kamerada! 08.04.2021 | 10:07
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Vicdansız sürücü çarptığı köpeği ölüme terk etti | Video 08.04.2021 | 09:52
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Tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapan İranlı kadınlar kamerada | Video 08.04.2021 | 09:52
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Dünyaca ünlü plajın tadını bu sefer inekler çıkardı | Video 08.04.2021 | 09:25
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Son dakika! Beklenen kar balkanlardan giriş yaptı | Video 08.04.2021 | 09:25
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Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'ten acı haber! 08.04.2021 | 08:27
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İstanbul’da esnafın kabusu Cezayirli telefon hırsızı yakalandı | Video 08.04.2021 | 08:53
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Sakarya'da 25 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı 08.04.2021 | 08:27
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Adana’da tefeci operasyonu: 11 gözaltı | Video 08.04.2021 | 08:34
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Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşüp ağır yaralandı | Video 08.04.2021 | 08:34
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Son dakika: İstanbul Silivri'de çikolata fabrikasında yangın 08.04.2021 | 08:27
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Muğla'da 4.3'lük deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 08.04.2021 | 08:28
Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu kar yağışı Edirne'den yurda giriş yaptı! Soğuk hava ve yağmur yağışları ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm Türkiye 8 Nisan 2021 Perşembe için hava durumu tahminleri...