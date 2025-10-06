Adana’da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıldı | Video
Adana’da bir pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atılması büyük paniğe neden oldu. Bombayı atan kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
