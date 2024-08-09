Video Yaşam Adıyaman'da inşaat iskelesi çöktü: 3 ağır yaralı | Video
Adıyaman'da inşaat iskelesi çöktü: 3 ağır yaralı | Video

Adıyaman'da inşaat iskelesi çöktü: 3 ağır yaralı | Video

09.08.2024 | 15:19

Adıyaman’da, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Adıyaman merkez İndere bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devam eden kalıcı konutlarda iskele üzerinde çalışan Süleyman Özgül (57), Ahmet Kars (60) ve Cafer Özgül (27), iskelenin çökmesi sonucu aşağıya düştü. Yaralanan Süleyman Özgül, Ahmet Kars ve Cafer Özgül, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bingöl’de hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı | Video 00:11
Bingöl’de hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı | Video 09.08.2024 | 16:15
Arkadaşını öldürüp drenaj kanalına attı! Kan donduran detay ortaya çıktı: 26 yıl önce de... | Video 02:31
Arkadaşını öldürüp drenaj kanalına attı! Kan donduran detay ortaya çıktı: 26 yıl önce de... | Video 09.08.2024 | 15:41
17 yaşındaki genç, rastgele 4 kişiyi ’Ne bakıyorsun’ diyerek bıçakladı! | Video 00:34
17 yaşındaki genç, rastgele 4 kişiyi 'Ne bakıyorsun' diyerek bıçakladı! | Video 09.08.2024 | 15:42
Mersin’de şok operasyon: Valizlerde 47 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 02:43
Mersin'de şok operasyon: Valizlerde 47 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 09.08.2024 | 15:25
Adıyaman’da inşaat iskelesi çöktü: 3 ağır yaralı | Video 01:15
Adıyaman'da inşaat iskelesi çöktü: 3 ağır yaralı | Video 09.08.2024 | 15:19
Ankara’da köprü ayağına çarpan otobüsün Ağrı’dan çıkış anı güvenlik kamerasında... | Video 00:58
Ankara'da köprü ayağına çarpan otobüsün Ağrı'dan çıkış anı güvenlik kamerasında... | Video 09.08.2024 | 15:18
Mersin’de terör operasyonu 9 şüpheli yakalandı | Video 01:10
Mersin'de terör operasyonu 9 şüpheli yakalandı | Video 09.08.2024 | 14:38
Esenyurt’ta haraç istedikleri işletmeyi 2 gün üst üste böyle kurşunladılar | Video 03:56
Esenyurt'ta haraç istedikleri işletmeyi 2 gün üst üste böyle kurşunladılar | Video 09.08.2024 | 14:22
Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği otobüs köprü ayağından vinçle çıkartıldı | Video 05:17
Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği otobüs köprü ayağından vinçle çıkartıldı | Video 09.08.2024 | 14:18
Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 00:48
Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 09.08.2024 | 13:28
Irak’ın kuzeyindeki 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:23
Irak’ın kuzeyindeki 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 09.08.2024 | 13:28
Aydın merkezli 13 ilde yasadışı bahis ve kumar operasyonu: 35 gözaltı | Video 03:44
Aydın merkezli 13 ilde yasadışı bahis ve kumar operasyonu: 35 gözaltı | Video 09.08.2024 | 11:07
Hırsızlık suçundan aranan şüpheli kıskıvrak yakalandı | Video 00:13
Hırsızlık suçundan aranan şüpheli kıskıvrak yakalandı | Video 09.08.2024 | 12:28
36 kadını fuhuşa zorlayan çeteye İzmir’de eş zamanlı operasyon | Video 01:10
36 kadını fuhuşa zorlayan çeteye İzmir'de eş zamanlı operasyon | Video 09.08.2024 | 12:27
Samsun’da 8 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 00:39
Samsun'da 8 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 09.08.2024 | 12:26
Manisa’da silahlı çatışma! Çiçekçi cinayeti kamerada... 01:21
Manisa'da silahlı çatışma! Çiçekçi cinayeti kamerada... 09.08.2024 | 11:22
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 6,4 kilo esrar ve 521 kök kenevir ele geçirildi | Video 00:40
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 6,4 kilo esrar ve 521 kök kenevir ele geçirildi | Video 09.08.2024 | 10:47
Ankara Polatlı’da korkunç trafik kazası! Otobüsün kaza öncesi görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar… | Video 02:45
Ankara Polatlı’da korkunç trafik kazası! Otobüsün kaza öncesi görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar… | Video 09.08.2024 | 10:55
Cinayetten 29 yılla aranan şüpheli yakalanınca yarım kalan işi tamamlayamaya geldim dedi | Video 00:41
Cinayetten 29 yılla aranan şüpheli yakalanınca "yarım kalan işi tamamlayamaya geldim" dedi | Video 09.08.2024 | 10:37
Müşteri taksici kavgasında gasp iddiası ortalığı karıştırdı | Video 01:21
Müşteri taksici kavgasında gasp iddiası ortalığı karıştırdı | Video 09.08.2024 | 10:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA