Adıyaman'da inşaat iskelesi çöktü: 3 ağır yaralı | Video 09.08.2024 | 15:19 Adıyaman’da, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi ağır yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Adıyaman merkez İndere bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devam eden kalıcı konutlarda iskele üzerinde çalışan Süleyman Özgül (57), Ahmet Kars (60) ve Cafer Özgül (27), iskelenin çökmesi sonucu aşağıya düştü. Yaralanan Süleyman Özgül, Ahmet Kars ve Cafer Özgül, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.