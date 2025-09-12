Video Yaşam Ağaçta mahsur kalan kedi, merdiven yardımıyla kurtarıldı | Video
12.09.2025 | 09:38

Hatay’ın Altınözü ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde bir kedi, tırmandığı ağaçta mahsur kaldı. Ağaçta mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalıştı. Ağaçta mahsur kalan kediyi, ekipler merdiven yardımıyla kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi, vatandaşlara teslim edildi.
