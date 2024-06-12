Alanya'da plazada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü | Video
Antalya'nın Alanya ilçesinde plazada bulunan bir hukuk bürosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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