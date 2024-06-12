Video Yaşam Alanya'da plazada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü | Video
Alanya'da plazada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü | Video

Alanya'da plazada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü | Video

12.06.2024 | 13:37

Antalya'nın Alanya ilçesinde plazada bulunan bir hukuk bürosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Yangın, saat 12.00 sıralarında Keykubat Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dört katlı bir plazanın en üst katında bulunan bir hukuk bürosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu polis ve itfaiyeye ihbar etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda büronun kullanılmaz hale geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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