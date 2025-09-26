Alışverişe gitti, bisikleti çalındı! O anlar kamerada | Video 26.09.2025 | 14:14 Adana’da BİM’e alışverişe giden bir kişinin kaldırıma park ettiği bisikleti çalındı. O anlar saniye saniye görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesindeki BİM önünde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi bisikletiyle alışverişe gitti. Bisikletini kaldırıma park eden vatandaş daha sonra BİM'e girdi. Bu arada şüpheli ara sokaktan yolun karşısına geçip bisikleti çaldı.Şüphelinin bisikleti sürerek olay yerinden ayrılması anbean görüntülendi.